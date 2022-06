Amerikanische Häuser: Wohnen mit US-Flair

Der American Way of Life prägt nicht nur unsere Gesellschaft nachhaltig, sondern ist für so manchen von uns auch ausschlaggebend beim Bau des eigenen Traumhauses. Immer mehr Bauherren träumen davon, sich den typischen USA-Stil nach Deutschland zu holen – und zwar in Form eines amerikanischen Hauses. Kein Wunder also, dass der Traum vom Eigenheim mit US-Flair auch hierzulande immer tiefere Wurzeln schlägt und zwischen Nordsee und Alpenvorland immer mehr amerikanische Häuser aus dem Boden sprießen. Wir haben den beliebten Wohn- und Baustil mal etwas näher unter die Lupe genommen.