Moderne Villa im Loft-Style

Ein eigenes Ferienhaus in der Türkei ist für viele von uns ein unerreichbarer Traum. Die Kunden unserer Experten von Unlimited Design haben sich diesen Traum erfüllt und sich in der Nähe von Izmir ein modernes Sommerhaus bauen lassen. Gewünscht war ein zeitgemäßer Bau in strahlendem Weiß mit Pool, großem Garten, einem offenen, lichtdurchfluteten Inneren und jeder Menge Wohnkomfort. Viel Spaß auf unserer Tour durch dieses coole Traumhaus.