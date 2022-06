Blitzblanke Wohnung? So klappt’s in wenigen Minuten!

In der Küche stapelt sich das dreckige Geschirr schon so lange, dass es garantiert nicht in fünf Minuten sauber wird? Wer keinen Geschirrspüler hat, in dem er das Geschirr verschwinden lassen kann, schiebt es einfach in den Ofen. Aber Achtung, ist die Ofentür durchsichtig, das Geschirr am besten auf dem Backblech stapeln und dezent mit einem Geschirrhandtuch abdecken. Damit auch der Rest der Küche sauber wirkt, Krümel und Flecken von den Arbeitsflächen entfernen, den Tisch abwischen und schnell mit dem Besen durch die Küche fegen. Unangenehme Gerüche verschwinden, indem eine Schale mit gemahlenem Kaffee in die Küche gestellt und eine halbe, aufgeschnittene Zitrone in den Kühlschrank gelegt wird. Mit der anderen Zitronenhälfte kann die Spüle ausgewischt werden. So verschwinden Kalkflecken im Handumdrehen und die ganze Küche strahlt, als wäre gerade ein Putztrupp am Werk gewesen.