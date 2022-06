Außen brav, innen wild

Wenn unser Experte Raphael Springmann Häuser entwirft und Einrichtungen plant, lässt er sich dabei auch von den Menschen inspirieren, für die er gerade arbeitet. Dabei geht er besonders auf die Bedürfnisse seiner Kunden und deren Vorstellungen vom perfekten Traumhaus ein. Was wird gebraucht? Wie wird gelebt? Was sind die individuellen Vorstellungen und Wünsche? Auf diese zentralen Fragen werden Antworten gefunden und durch diese Individualisierung in Verbindung mit der Hinwendung zu Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und dem Wesentlichen entstehen dann Objekte von einzigartigem Charakter. Ein solches Haus wollen wir euch heute vorstellen. Es steht in der kleinen Ortschaft Trittau in Schleswig-Holstein und überzeugt sowohl außen als auch innen mit einem ganz individuellen Charme.