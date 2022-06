Eine runde Sache

Wie man auf dieser Fotografie schön erkennen kann, bilden die Innenwände das Rückgrat des Hauses, fast gänzlich ohne Berührung der äußeren Wände. Interessanterweise lagert das Dach auf den Innenwänden und erlaubt so der nichttragenden Fassade ihr organisches Eigenleben. Der Blick in die Küche offenbart das schlichte Farbkonzept in Braun und Weiß. Im Mittelpunkt steht ein Küchenblock aus Zirbelholz, der Herd und Spüle beinhaltet. Auf klassische Hängeschränke wurde verzichtet, einzig der Backofen befindet sich in erhöhter Position. So erhält die Küche insgesamt eine äußerst kompakte Anmutung.