Disco-Feeling

Im beschaulichen Dingolfing in Bayern entstand durch die Planung des Architekten Helge Meerheim von Flow Architektur ein zweigeschossiges Einfamilienhaus in Massivbauweise. Das Gebäude ist geprägt durch seine dynamische Formensprache, die das Wesen des jungen Bauherren in abstrakter Weise wiederspiegelt. Eine weitere Besonderheit wird in der Nacht deutlich, denn dann beginnt das Haus zu leuchten.