Von 70er-Jahre-Mief zur hippen Butze

Man entschied sich, das Wohnzimmer stilvoll und klassisch zu modernisieren und ihm dennoch einen angesagten Look zu verpassen. Dazu wurden die Wände in strahlendem Weiß gestrichen, was eine frische und saubere Wirkung im Innenraum entfaltet und sich hervorragend zur Eleganz des französischen Fischgrätenparketts gesellt. Die Möblierung ist eine Kombination aus Gemütlichkeit, Funktionalität und Design und so wurde eine Holzkommode im Retro-Stil, eine dunkle Couch mit gemusterten Kissen und ein Designer-Leitergestell miteinander kombiniert. Der ovale Teppich und die Lichterkette sind sanfte Dekorationselemente, die dem Raum Behaglichkeit verleihen.