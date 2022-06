8 Tipps, wie dein Zuhause ordentlicher wird – und auch so bleibt!

Auf einer Checkliste solltet ihr ganz konsequent alle Baustellen in eurem Haus auflisten, die ihr aufräumen und besser organisieren wollt. Schreibt auf, was in jedem Zimmer zu entrümpeln und neu zu organisieren ist, um langfristig mehr Ordnung ins Haus zu bringen. Kommen im Laufe der Zeit neue Punkte dazu, dann setzt diese gleich auf die Liste.

Diese unordentlichen Baustellen könnt ihr nach Priorität und ggf. auch nach Zeitaufwand ordnen und nach und nach abarbeiten. Wir versprechen euch, es wird sich jedes mal gut anfühlen, wenn ihr einen weiteren Haken setzen könnt. Ganz wichtig: Habt keine Angst vor einer langen Liste! Alles was auf der Checkliste steht, muss nicht ständig störend bei euch im Kopf herumschwirren. Die Unordnung an dieser Stelle, die euch stört, seht ihr sowieso; setzt es also als To-Do auf die Liste, das ist der erste Schritt zu mehr Organisation!

Wer will, kann sich vornehmen jeden Tag mindestens einen Punkt abzuarbeiten oder pro Tag einen Quadratmeter der Wohnung zu entrümpeln und neu zu organisieren. Geht die Organisation des Hauses nicht allein an. Verteilt Aufgaben an Mitbewohner und Familienmitglieder, denn so kommt ihr eurem Ziel von mehr Ordnung und Organisation schneller näher.