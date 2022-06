Coole Deko für mehr Spaß zuhause

Die Cuckoo 2.0 Wanduhr von Phil Divi Product Design ist eine freche Hommage an die klassische Kuckucksuhr. Hier entkommt der Vogel seinem Uhrengefängnis und lässt sich auch von Hochspannungsleitungen und anderen Widrigkeiten nicht von seinem Weg in die verdiente Freiheit abhalten. Die witzige Uhr gibt es als coole Deko in verschiedenen Ausführungen, Farben und Motiven. So oder so ist sie ein echter Blickfang in jeder Wohnung.