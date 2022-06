Die schönsten Häuser der Woche

Grundstücke am Hang stellen eine ganz besondere Herausforderung dar. Oft wird man dafür aber mit einer sagenhaften Aussicht in die Umgebung belohnt. Die Architekten von ETB Bauprojekt Jena realisierten an einem Hügel dieses zeitgenössische Einfamilienhaus. Es setzt sich aus zwei Baukörpern zusammen, die in unterschiedlicher Farbgebung ein tolles Kontrastspiel bieten. In Rot und Weiß schmiegen sie sich an den Berg und bieten dank vieler Verglasungen einen tollen Ausblick über die Kernberge östlich von Jena.