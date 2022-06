Hell, stilvoll und gemütlich – Eine Wohnung zum Wohlfühlen

Der Gang hinter der Treppe führt in das Wohnzimmer, das wir auf diesem Bild sehen können. Durch die offene Wegführung wird ein fließender Übergang geschaffen. Dadurch stehen die Räumlichkeiten in Beziehung zueinander, werden aber gleichzeitig durch die räumliche Strukturierung für sich bestimmt. Der Wohnbereich wird eingenommen durch eine L-förmige Sofalandschaft in Schwarz und mit angerautem Stoff. Für noch mehr Gemütlichkeit sorgt die helle Auslegware mit filigranen Couchtischen. Um keinen unnötigen Platz wegzunehmen, wurde ein Regal direkt in die Wand integriert. Dekorative Accessoires, Bücher, Bilder und andere Dinge finden hier einen Platz. Soll der Fernseher mal aus bleiben, kann man es sich so auch mit einem Schmöker auf der Couch gemütlich machen. Noch mehr Stauraum findet sich in dem als Raumtrenner dienenden Schrank zwischen Wohnzimmer und Essbereich, der von beweglichen Leisten dekorativ in Szene gesetzt wird.

Weitere Tipps für eine helle Wohnzimmereinrichtung findet ihr auch hier.