Warum manche von euch Teppich, Vorhang und Co. immer falsch einsetzen

Nach einiger Zeit im vertrauten Zuhause kribbelt es in den Fingern – eine Veränderung muss her! Auch wenn wir unser Zuhause lieben und unsere Möbel wunderschön finden, ist eine kleine Umgestaltung von großer Bedeutung. Mit einem kleinen Make-Over kann ein bisschen frischer Wind in die eigenen vier Wände gebracht werden, der neue Akzentfarben und Accessoires mit sich bringt. Textlilien sind eine tolle Möglichkeit, um eine schnelle, auffallende Veränderung zu erzielen. Wer ein gutes Händchen für Farben, Muster und Materialien hat, kann sein Heim im Handumdrehen umgestalten und dabei ein harmonisches Ergebnis erzielen. Wer nicht ganz auf sein gestalterisches Auge vertraut, sollte sich von einem Experten beraten lassen, der ein stimmiges Konzept nach eurem Geschmack erstellen wird. Wir möchten euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie Ihr Teppich, Vorhang, Gardinen und Co. nutzen könnt, um euer Heim so richtig in Szene zu setzen.