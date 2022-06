Alles unter einem Dach

Wie so viele wollte auch ein berufstätiges Ehepaar in Darmstadt Leben und Arbeiten unter einem Dach verbinden und entschied sich so für ein Wohnhaus mit integrierten Arbeitszimmern. Der Neubau wurde von 2004-2006 in einer gelockerten Siedlungsstruktur aus den 20er Jahren realisiert. Besonders schön ist der alte Baumbestand, der von den Kramm + Strigl Architekten beim Entwurf des Hauses berücksichtigt wurde. Das Gebäude sieht aber nicht nur toll aus, es entspricht auch dem Niedrigenergiestandard.