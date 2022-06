Gartenzäune – 6 verschiedene Versionen für jeden Geschmack

Eine natürliche Optik ist vielen Gartenbesitzern besonders wichtig, wenn es um die Wahl des Gartenzauns geht. Deshalb gehören Holzzäune, Natursteinmauern und Hecken zu den beliebtesten Arten der Grundstücksbegrenzung, denn sie fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild ein und ergänzen die grüne Oase aus Bäumen, Blumen, Büschen und Sträuchern hervorragend. Wer sich für die Holzvariante entscheidet, hat die Qual der Wahl. Am beliebtesten sind hierzulande Kiefer und Fichte, bei Lärchen- und Douglasienholz, die besonders hart im Nehmen sind, kann man sogar auf Imprägnierungen verzichten. Nicht geeignet sind hingegen Esche, Buche und Ahorn, denen es trotz ihrer Härte an Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit mangelt. Will man sein Grundstück stattdessen lieber mit einer Hecke begrenzen und dabei möglichst schnell Ergebnisse sehen, empfehlen sich Thuja, Kirschlorbeer oder Liguster. Für eine Trockenmauer, die ganz ohne Mörtel und Beton gebaut wird, finden in der Regel Natursteine, wie Sandstein, Grauwacke, Muschelkalk, oder manchmal auch Quarzit Verwendung.

Eine besonders schöne und einfallsreiche Idee für einen natürlichen Gartenzaun sehen wir hier von GH Product Solutions. Mit den Sichtschutzelementen aus Bambus kann man jeden Garten modern und mit einem Hauch Luxus verschönern.