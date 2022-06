Bauen ohne Kompromisse

HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Das Haus ist mit seiner geradlinigen Optik sowohl an die traditionelle Fachwerkarchitektur als auch an den modernen Bauhausstil angelehnt. Die klaren Linien der Fassade, in der sich Wandbereiche und großzügige Glasflächen abwechseln, werden von einem dunklen Holzskelett nachgezeichnet und akzentuiert.