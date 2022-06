6 Tipps, um bares Geld zu sparen

Das Trennen von Müll hat sich längst zu einer Gewohnheit entwickelt. Für viele Menschen gehört die Unterscheidung zwischen Plastik und Hausmüll längst zum Standard. Warum also nicht den eigenen Garten um einen kleinen Komposthaufen erweitern und auch hier Geld sparen? Ein solche Vorrichtung ist schnell aufgebaut und benötigt nahezu keine Fachkenntnis. Stattdessen entsorgt ihr Abfälle, wie beispielsweise Kartoffel- oder Apfelschalen, von nun an an diesem dafür bestimmten Platz. Schon nach kurzer Zeit verfügt ihr über gesunde, humusreiche Erde, die an vielen Orten im Garten genutzt werden kann und den Einsatz von teurem Dünger von nun an in den meisten Fällen überflüssig macht. Wer über einen eigenen Garten verfügt, diesem kostengünstig etwas Gutes tun und gleichzeitig die Umwelt schützen möchte, ist mit dem Bau eines Komposthaufens gut beraten. Die hieraus entstehende, gesunde Erde bildet die perfekte Basis für euer Blumenbeet.