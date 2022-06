Praxis-Design

Wie wir alle wissen, gehört der Besuch beim Zahnarzt normalerweise nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der meisten Zeitgenossen. Warum also nicht mit einem tollen Wand- und Deckengemälde wie diesem hier Abhilfe schaffen? Der Effekt ist garantiert – unruhig umherzappelnde Patienten werden plötzlich gebannt an die Decke starren! Kleine Kreaturen und versteckte Details lenken all unsere Aufmerksamkeit auf die Kunst und lenken uns gleichzeitig von dem Geschehen in unserer Mundhöhle ab. Vor allem die kleinen Patienten werden so einen zauberhaften Zahnarztbesuch sicherlich dankbar annehmen!