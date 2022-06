Ein Traum aus Backstein

Ihr haltet Backsteinhäuser für spießig und unzeitgemäß? Dann beweisen wir euch heute das Gegenteil – mit diesem modernen und super stylishen Einfamilienhaus, das unsere koreanischen Experten von aandd architecture and design lab in Seoul für eine vierköpfige Familie geplant und umgesetzt haben. Die warme, natürliche Optik von Backstein wurde hier ganz bewusst der geometrischen, futuristisch anmutetenden Formensprache des Baukörpers entgegengesetzt. Auf diese Weise wird auch die einzigartige Umgebung des Hauses in der Architektur ausgedrückt. Die Lage am Stadtrand bietet einerseits die unmittelbare Nähe zu zahlreichen Wolkenkratzern, aber andererseits auch einen grandiosen Ausblick auf die Wiesen und Wälder der angrenzenden Naturlandschaft. Ein wirklich einzigartiges Zuhause!