Die schönsten Ideen zum Dekorieren mit der Trendfarbe 2016

In euren Schlafzimmern kann neben Wandfarbe, Tapeten, Textilien und Accessoires aber auch ein Einzelstück in Rose Quartz gewählt werden. Bevorzugt ihr lieber schlichte Wandfarben wie Weiß oder Creme? Dann könnt ihr euch die Trendfarbe Rose Quartz auch durch einzigartige Möbelstücke ins eigene Heim holen.

Das Schlafzimmer im Bild gefällt uns super, weil es zeigt, wie kraftvoll Rose Quartz in der richtigen Umgebung wirken kann. Das luxuriös ausgestattete Schlafzimmer ist größtenteils in Weiß- und Cremetönen gehalten. Alle Möbel sind noch dezenter als das pompöse Bett, das dadurch absolut in den Fokus gerückt wird. Die Polster erstrahlen in Rose Quartz und verwandeln so die gesamte Atmosphäre im Raum. So ergibt sich eine angenehme Symbiose aus Extravaganz und Harmonie, die allein durch ein Schmuckstück erzeugt wurde.