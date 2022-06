Passende Pflanzen und Blumen für jeden Wohntyp

Für die Kreativen unter euch eignen sich am besten bunte Pflanzen, die Leben in die Bude bringen. Zusätzlich dazu spielt für die Kreativen auch der passende Blumentopf und ein originelles Arrangement der gewählten Pflanze eine entscheidende Rolle.

Daher eignet sich für den kreativen Wohntyp die Wandbegrünung im Bild oben perfekt. Poster, Gemälde und Kunstdrucke waren gestern – nun ist es die frische Pflanze, die als Highlight an der Wand angebracht wird. Der hängende Erdbeergarten im Bild wurde zudem durch längliche Blumenkästen in schlichtem Weiß extravagant arrangiert und wird so zum frischen Highlight im ganzen Raum. Wichtig ist, dass eure Erdbeerpflanzen auch genügend Licht abbekommen, die Blumenkästen also möglichst im lichtdurchfluteten Raum platzieren!