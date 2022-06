Minimalistisches Haus mit Wellnessoase

Willkommen in dem großzügigen Inneren des Hauses! Küche, Ess- und Wohnbereich sowie die Diele sind offen gestaltet und gehen fließend ineinander über. Besonders beeindruckend ist die Öffnung der Decke. Was außen als optischer Höhenunterschied zwischen den zwei Baukörpern sichtbar war, sorgt im Innenraum nun für einen tollen Blickfang. Dort, wo sich die Decke öffnet, wurde ein Fenstergaden vorgesehen, der – zusammen mit den bodentiefen Verglasungen – den Raum regelrecht mit Licht flutet. Das Weiß der Wände und Decken unterstützt diesen Eindruck und schafft eine helle, freundliche Atmosphäre.

Auch die Küche ist in der eleganten Nichtfarbe gehalten, die sich lediglich durch die anthrazitfarbene Arbeitsfläche der Kochinsel kontrastiert. Darauf folgt der Essbereich, für den ein großer Holztisch gewählt wurde, um den sich unterschiedlich farbige Stühle gruppieren. Diese lockern die vermeintliche Strenge auf und bringen Persönlichkeit in die Einrichtung. An den Essbereich schließt die Wohnecke an, doch dazu folgend mehr.