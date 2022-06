Cool und kompakt – Traumhaus in der Großstadt

Die moderne japanische Architektur ist in vielerlei Hinsicht faszinierend. So schaffen es die Architekten dort auf erstaunlichste Art und Weise immer wieder, auf winzigen Grundstücken richtig coole Häuser zu errichten, die sowohl optisch auf ganzer Linie überzeugen als auch enorm viel Wohnraum und Lebensqualität bieten. Was man mit einer kleinen Grundfläche alles machen kann, zeigt auch das Einfamilienhaus, das wir euch heute mitgebracht haben. Es stammt aus der Feder des Architekturbüros Shin Onozato in Tokio und bietet auf einer bebauten Fläche von 66 qm stolze 112 qm Wohnraum.