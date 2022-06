Hamburger Stadthaus mit Flair

Zum Schluss noch ein Blick in eines der Badezimmer des 350 qm großen Hauses. Auch hier zeigt sich, dass bei Materialität, Detaillierung und Handwerk auf höchste Qualität geachtet wurde und man auch in diesem Raum eine stimmige Kombination aus traditioneller Eleganz und zeitgemäßer Geradlinigkeit in den Mittelpunkt rückte. Das Bad bietet Stauraum und Komfort gleichermaßen und wird durch ein großzügiges Oberlicht in der Decke mit Tageslicht versorgt.

