6 Einblicke in einen paradiesischen Traumgarten

In einem Garten darf natürlich eine Terrasse nicht fehlen. Hier wurde sie mit einem Durchmesser von drei Metern realisiert und bietet so Platz für zwei Sonnenliegen und ein kleines Beistelltischchen. Im römischen Verband verlegte Travertinplatten bilden in Kombination mit poliertem Kies und der Einfassung aus Porphyrbindern eine angenehme Basis der Terrasse. In das Kieselmosaik wurden verschiedene Glaskugeln eingelassen, die von unten beleuchtet werden. Dadurch entsteht ab der Dämmerung eine wohlige Atmosphäre.