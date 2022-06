Das unsichtbare Haus

In der modernen Architektur wird eine harmonische Beziehung zur Natur groß geschrieben. Bauklötze, die kompromisslos aus der Landschaft herausragen und sich in den Mittelpunkt drängen, sind heute nicht mehr gefragt. Stattdessen punkten Entwürfe, die sich nahtlos integrieren, der jeweiligen Umgebung anpassen und manchmal sogar fast unsichtbar werden. Ein solches Projekt haben wir euch heute mitgebracht. Es stammt aus der Feder unserer italienischen Experten von Osa Architettura e Paesaggio und ist ein echtes Meisterwerk der Anpassung. Aber seht am besten selbst…