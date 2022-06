Zuwachs für ein Einfamilienhaus

Von der Straße aus werfen wir einen ersten Blick auf das klassische Einfamilienhaus mit seinem neuen Zuwachs. Der Anbau wurde auf Wunsch der Auftraggeber barrierefrei geplant und in modernem Sichtbeton erstellt. Er schiebt sich dank der Hanglage raffiniert unter das bestehende Haus und wird so eins mit seiner Umgebung. Der neue Teil beherbergt neben einer großen Garage eine 2,5-Zimmerwohnung, welche direkt an das Bestandshaus angebaut wurde und durch einen Lift mit diesem verbunden ist. Dennoch werden beide Wohneinheiten durch separate Eingänge erschlossen.