Wohnen wie im Jenga-Turm

Direkt an den Eingangsbereich des Hauses schließt das Wohnzimmer an. Eine Kombination aus Braun- und Weißtönen umspielt den Raum und sorgt für ein behagliches Ambiente. Bodentiefe Öffnungen lassen ungemein viel Licht in den Raum strömen und sind so für die enorme Helligkeit verantwortlich, die die Zimmer mit Lebendigkeit füllen.