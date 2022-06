10 außergewöhnliche Sessel

Sessel kommen als Sitzmöbel in privaten wie öffentlichen Räumen zum Einsatz. In Wohnzimmern befinden sich die bequemeren , in Wartehallen oder Vorzimmern elegantere Exemplare. Je nach Form und Polsterung kann ein Sessel dabei eher an die kleinere Version eines Sofas erinnern oder aber an einen leicht gepolsterten Stuhl. Letztere Modelle tragen ihre Sitzflächen auf langen Beinen, während diese bei den ganz bequemen Wohnzimmersesseln oft nicht zu sehen sind. Diese Art ist meist rundum mit üppiger Polsterung versehen und mit Textil bezogen. Auch der Stoffbezug trägt zum Wohlgefühl bei. Durch Farbe und Textur können diese Textilien Aussagekraft besitzen und zum gesamten Raumgefühl beitragen.

In manchen privaten Wohnungen von Paaren und Familien lässt sich beobachten, dass ein bestimmter Sessel im Raum zum Lieblingsplatz einer Person geworden ist. Kein Wunder, denn während man die Sitzfläche einer Couch mit anderen Menschen teilt, ist im Sessel nur Platz für einen. Versteht man ein Wohnzimmer als Ruheoase, so verstärkt dieses Möbelstück das Gefühl des Rückzugs. Bestenfalls lässt man sich in ein gut gefüttertes Sitzpolster fallen, wirft seinen Rücken zurück in eine weiche Lehne und breitet die Arme lässig auf den Stützen aus. Zu diesem Bild des Sessels passt ein Pouf, auf dem sich die Beine entspannen können. Steht nun noch ein Beistelltisch daneben, kann dieser die Tasse Tee zum Feierabend tragen.

Mit diesem Ideenbuch werden Sessel präsentiert, die mit klassischen Ohrensesseln nichts gemein haben, denn auffällig sind diese entweder durch Farbe, Form oder Textil.