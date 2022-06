Eyecatcher im Badezimmer

Design by Torsten Müller

Indirektes Licht ist immer besonders stimmungsvoll. Und erst recht, wenn es so farbenfroh daherkommt wie hier. Je nach Stimmung, Vorlieben und individuellem Geschmack kann man wählen, ob man unter der lila Lampe duscht, Lust auf neutrale Farben hat oder das Bad lieber in blaues Licht tauchen möchte. Unser Experte Torsten Müller hat den Schlüssel zum Wohlfühlglück, indem er das Zusammenspiel von Raum, Licht, Wahrnehmung, Stimmung und Ausstrahlung authentisch in Szene setzt.