Erstklassiges Wohnen auf einer Halbinsel

Wer träumt nicht von einem Häuschen am Wasser? Sei es das Meer, ein schöner See oder die Lage am Fluss. Letzterer fließt dicht am Grundstück eines Ehepaares vorbei, das liegt nämlich auf einer Halbinsel in der Havel. Fehlte nur noch die passende Immobilie. Mit dem Bau beauftragte das Paar die Experten von SEHW Architektur. Statt eines einzelnen Hauses realisierten diese fast schon eine kleine Siedlung, da sich hier mehrere Bauvolumen zusammenfügen. Klingt interessant? Ist es auch!