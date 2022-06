Das Powerpaket

Die Gartenansicht präsentiert sich einladend und freundlich mit vielen Fenstern. Das Erdgeschoss ist auf zwei Seiten nahezu komplett verglast, was viel Licht ins Innere strömen lässt. Zwischen den Fenstern im Obergeschoss nehmen Farbflächen in Grau die Rahmenmaße wieder auf und brechen mit der weißen Fassade, was in einer interessanteren Ansicht resultiert. Wem Weiß und Grau nicht zusagen, findet vielleicht Inspiration in unserem Ideenbuch: Hausfassade mal anders.