Dank dieser Tricks helfen Kinder garantiert im Haushalt mit

Die Neugier von Kindern für Lebensmittel und ihre Zubereitung ist schon bei den Kleinsten gegeben. Zu gern tauchen sie ihre Finger in den Kuchenteig, zerquetschen Beeren in ihren Händen und hören gern, wie Salat oder Nüsse beim Zerkleinern knacken. Diese Neugier lässt sich von Anfang an nutzen. Sicher mag das Kochen länger dauern, wenn Kinder mit am Werk sind und das Ergebnis lange nicht so perfekt sein, wie es sich die Erwachsenen so vorgestellt haben.

Dafür ist für Kinder, die von klein auf in der Küche dabei sein dürfen, das Kochen ein natürlicher Bestandteil des Alltags und sie wissen schnell zu schätzen, was auf den Familientisch kommt. Arbeiten in der Küche, die Kinder schon gut selbst durchführen können, sind zum Beispiel das Waschen von Obst und Gemüse, das Ausrollen von Teig, das Mischen einzelner Zutaten und das Würzen von Speisen. Größere Kinder können einfach Speisen, wie Pasta oder Pudding schon selbst zubereiten. Allerdings sollten sie nie am Herd allein gelassen werden. Sinnvoll für den Familienalltag ist es, die Verantwortung für das Essen zu verteilen, so dass jedes Familienmitglied mindestens ein Mal in der Woche dafür zuständig ist, was abends oder mittags auf den Tisch kommt. Mit dem Einkaufszettel in der Hand lernen Kinder auch gleich, was beim Einkaufen wichtig ist, wie sie sich am besten im Supermarkt zurechtfinden und wie der Umgang mit Geld gestaltet werden kann.