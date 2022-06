6 coole Möbel, die wahre Multitalente sind

Der neue Flachbildfernseher hat ins Wohnzimmer Einzug gehalten und mit ihm spannende Filmabende und Kinofeeling. Doch was fehlt, ist ein TV Möbel, das am besten zu dem Fernseher passt und eine gute Sicht garantiert. Das TV Lowboard von LIVAREA ist die perfekte Lösung, denn es ist flach, sieht stylish aus und bietet Stauraum für Kabel. Je nach Größe des Fernsehers, kann das Lowboard individuell angepasst werden. Dafür bietet LIVAREA Konfiguratoren an, mit deren Hilfe das TV Lowboard nach Wunsch einfach und schnell zusammengestellt werden kann. Dies ist auch für besonders geringe Höhen wie 22 oder sogar 19 Zentimeter möglich. Auch was die Farbe angeht, zeigt sich das Design Möbelstück vielfältig. Schwarz und Weiß in Hochglanzoptik sind die absoluten Klassiker, neben denen sich Grau- und Brauntöne immer größerer Beliebtheit erfreuen. Wer hingegen mit seinem neuen TV Möbel einen richtigen Akzent setzen möchte, kann das Lowboard auch in einem knalligen Rot wählen. Hier sind keine Grenzen gesetzt, was das LIVAREA TV Lowboard zu einem unerlässlichen Design Möbel macht.