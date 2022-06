Wenn wir zum Friseur gehen, wollen wir uns dort so wohl fühlen, dass wir gerne wieder kommen. Und da spielt das Design des Salons eine ebenso große Rolle wie der Service, denn in einer nachlässig, langweilig oder altmodisch eingerichteten Umgebung können wir wohl kaum einen coolen, typgerechten und stylischen Haarschnitt erwarten, oder? Nur wenn das Gesamtbild stimmt, sind wir begeistert und überlassen uns gerne mit Haut und Haaren den Profis. So wie im Friseursalon Viktor Leske International in Berlin Mitte. Das Architekten- und Designerteam von studio karhard® hat für den Coiffeurmeister einen richtig coolen, von Kopf bis Fuß durchgestylten Salon kreiert. Markante Elemente, außergewöhnliche Designs und ausgeklügelte Effekte sorgen für einen gewollt kargen, aber dennoch einladenden und absolut angesagten Industrial Look, der Kunden zum Wohlfühlen und Verweilen einlädt.