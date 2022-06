6 Gründe für ein Wand-WC im Badezimmer

Der Fachhandel für Fliesen- und Sanitärprodukte gibt uns neuerdings einiges an innovativ gestalteten Produkten an die Hand, mit denen wir die Badezimmer unserer Träume gestalten können. Nichtsdestotrotz erhalten unsere Bäder keinen Schönheitspreis, wenn es darum geht, das wohnlichste Zimmer einer Wohnung zu küren. Ganz gleich, wie viel Mühe man sich geben mag, der Stolperstein, an dem man bei der Badgestaltung immer wieder stößt, ist das WC. In Mietwohnungen sind meist die kostengünstigsten Standardtoiletten verbaut, die von einem klobigen Wassertank begleitet werden, über breiten Stellfuß im Fußboden verankert sind und den Abfluss sichtbar in Richtung Wand leiten. Viel zu viel Brimborium, das gedanklich mit Bildern verknüpft ist, die wir hier nicht einmal beim Namen nennen möchten. Die Standardtoilette ist im Badezimmer also ein Sanitär, das zu viel Raum einnimmt für die Tatsache, dass wir letztendlich gerne an ihm vorbeischauen.

So zweckmäßig diese Toiletten auch sind, Wand-WCs sind noch zweckmäßiger und zudem weitaus schöner gestaltet. Um als kompakt wahrgenommen zu werden, nutzen Wand-WCs die Vorteile der Raumarchitektur für sich. Rückseitig zur Toilette muss in Badezimmern eine sogenannte Vorwand gebaut werden, die in der Regel 120 cm in der Höhe und 20 cm in der Tiefe misst. Dieses Wandelement wird klasisch gefliest oder auf andere Weise hygienisch verkleidet. In ihrem Innern wird der wandmontierten Toilette Wasser zu- und abgeführt. Was für unsere Augen somit sichtbar bleibt, ist eines der wesentlichsten Vorteile von Wand-WCs: Ein Sanitärobjekt, in beinahe skulpturalem Design, das wir als zurückhaltend schönes Element des Badezimmers wahrnehmen.

Unser Experte montierte in seinem Architekturprojekt ein Wand-WC, das diesen Vorteil anschaulich präsentiert. Kantige Züge zeigen sich an Sitzauflage und Toilettendeckel und werden von den weichen Radien des unteren Abschnitts in ihrer Wirkung gemildert. Als kleiner weißer Knopf hebt sich die WC-Betätigungsplatte von den dunklen Wandfliesen hervor und wirkt doch ganz unscheinbar. Die Vorwand im Bild orientiert sich nicht an dem zuvor genannten Standardmaß, sondern wurde originell in die Raumgestaltung verflochten. Somit bedeckt die Vorwand die vertikale Raumfläche komplett und räumt ihr eine äußerst großzügige Wandnische ein. Auch hier wird das Wand-WC zum Vorteil für die Gestaltung und ergänzt das Highlight der Nische perfekt.