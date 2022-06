Top 5: Helle Einfamilienhäuser mit Special-Effect

Der beliebteste Artikel der Woche verschlug uns in einen dichten Wald nach Polen. Was wir euch hier zeigten, hatte jedoch nichts mit einer bescheidenen Hütte zu tun, sondern mit einer Luxusvilla der Extraklasse. Von Außen erinnert das Einfamilienhaus vielmehr an eine Festung, als an ein klassisches Haus, was unwahrscheinlich neugierig auf das Innenleben macht. Das Interieur lässt wirklich keinerlei Wünsche mehr offen und so kann man es mitten in der Natur sicherlich eine Weile aushalten. Wenn ihr wissen wollt, wie der Pool im Haus aussieht, solltet ihr hier nachgucken.