So kreierst du zu Hause einen Raum für Blogging und Vlogging

Wenn man Vlogger ist oder werden möchte, dann hat man sicher genug Ideen, die man den Zuschauern vor dem Bildschirm mitteilen möchte. In erster Linie sollte man sich an dem Ort, an dem man die Videos dreht, wohlfühlen. Das kann an einem Schreibtisch sein, auf der Couch im Wohnzimmer oder anderswo. Achtet auf ausreichend Licht und, wie schon gesagt, auf eine ordentliche Umgebung, die nicht vom eigentlichen Inhalt des Videos ablenkt.

Denkt unbedingt über den Hintergrund der Videos nach, denn auch damit kann man einen bestimmten Eindruck vermitteln und eine individuelle Atmosphäre schaffen. Von minimalistischer Gestaltung über den Einsatz lustiger Accessoires bis hin zur komplett ausgefallenen Gestaltung ist alles möglich.