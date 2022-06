Den Garten modern gestalten: 10 tolle Ideen

Ein weiterer Einrichtungstrend der letzten Jahre ist eindeutig Beton. Ob an der Fassade, an den Wänden im Innenraum oder als Couchtisch oder Deko-Accessoire – der graue Baustoff hat die Herzen trendbewusster Architekten, Bauherren, Interior Designer und Möbelrücker längst im Sturm erobert – und ist nun auch im Garten auf dem Vormarsch. Ob in Form von Skulpturen oder coolen Möbeln oder eben als Pflanzenkübel mit Industrial Charme – wer seinen Garten modern gestalten will, kommt an Beton nicht vorbei.

Wie vielseitig der Look umgesetzt werden kann, beweist dieses Modell von plantershop, denn der Pflanzenkübel besteht tatsächlich aus einer Kunststoffmischung, die Beton zum Verwechseln ähnlich sieht.