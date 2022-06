Vicky und die starken Renovierer

Werfen wir einen Blick in die sogenannte Beletage, also das bevorzugte Geschoss in einem großbürgerlichen Wohnhaus. Sie besticht durch ihren weitläufigen Grundriss und Zugang zum Balkon. Im Inneren wurde das originale Fischgrät-Parkett aus dem Jahre 1896 wiederentdeckt. Es wurde abgeschliffen und lackiert. Auf den historischen Fußbodenbelag mit profilierten Fußleisten treffen moderne, glatte Wände in strahlendem Weiß und plane, geradlinige Heizkörper. Alt und Neu gehen hier Hand in Hand.