Alles andere als hölzern

Ihr seid fasziniert vom Konzept Naturstammhaus, seid euch aber noch nicht so ganz sicher, ob ein solches Haus auch wirklich das Richtige für euch ist? Kein Problem, in Serfaus in Tirol könnt ihr mal auf Probe einziehen und gleichzeitig einen entspannten Urlaub genießen. Die TyroLadis Family Relax Chalets laden zum Entspannen inmitten der herrlichen Bergwelt ein – mit dem berühmten Ski- und Wandergebiet Serfaus Fiss Ladis direkt vor der Haustür. Hier könnt ihr in luxuriösen kanadischen Blockhäusern wohnen und die Behaglichkeit, Wärme und Gemütlichkeit dieser Bauweise hautnah erleben und auf Herz und Nieren testen.