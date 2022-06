Fantastische Villa mit Highlight im Wohnzimmer

Aus diesem Blickwinkel wird deutlich, dass das Sofa auch auf der anderen Seite Sitzpolster bereithält – was für eine clevere Lösung! Dahinter wurde ein Billardtisch aufgestellt. So einen tollen Spielbereich findet man sicher nicht in jedem Wohnzimmer. Dieser bringt aber nicht nur viel Spaß, sondern ist mit dem typischen Grün des Tisches auch ein frischer Farbakzent in der ansonsten eher zurückhaltenden Farbpalette des Wohnzimmers. Noch mehr tolle Spielideen für Zuhause haben wir in unserem passenden Ideenbuch zusammengestellt.