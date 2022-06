So machst du das Beste aus deinem Treppenhaus!

Wer sagt eigentlich, dass das Treppenhaus kein Ort zum Verweilen ist? Gerade dann, wenn ihr euch die Mühe gemacht habt, eure Treppe nachhaltig zu verschönern, bietet es sich doch an, sich mit den verwendeten Accessoires ein wenig genauer zu befassen. Bilder bzw. Fotos spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Fotos an den Wänden dürfen in keinem Haus fehlen. Achtet jedoch darauf, dass ihr deren Anzahl auf ein angepasstes Maß beschränkt! Zu viele Bilder an den Wänden lassen einen Flur schnell unruhig und wenig einladend wirken. Euer Ziel sollte es daher sein, mit der Auswahl der passenden Bilder für eine angenehme Stimmung im Treppenhaus zu sorgen und am besten auf Fotografien, die anderen Familienmitgliedern peinlich sein könnten, zu verzichten. Mehr Inspirationen für euer Treppenhaus findet ihr unter dem Link!