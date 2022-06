Top-Alternative zur Heizung: Alles, was ihr über Pelletöfen wissen müsst!

Pelletöfen gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Preissegmenten. Grundsätzlich wird zwischen zwei Hauptarten unterschieden: Pelleteinzelöfen bzw. holzfördernde Pelletöfen, die den Aufstellraum und seine angrenzenden Räume beheizen und wassergeführte Pelletöfen, die an das vorhandene Heizsystem angeschlossen werden. Erstere Variante verfügt über einen integrierten Pelletbehälter, der dem Ofen die benötigte Menge zur Verbrennung automatisch abgibt. Die Verbrennungsrückstände werden in einer Aschenlade aufgefangen. Wassergeführte Pelletöfen unterscheiden sich hinsichtlich der Inbetriebnahme und ihrer Funktionsweise nicht von den holzfördernden Pelletöfen. Sie werden ebenfalls mit Holzpellets betrieben und erzeugen Strahlungswärme zur Beheizung von Räumen. Im Gegensatz zu holzfördernden Pelletöfen verfügen sie über einen sogenannten Wärmetauscher. Dieser sorgt dafür, dass ein Großteil der Wärmeleistung an den Heizkreislauf des Gebäudes abgegeben wird, was wiederum eine optimale Nutzung des Heizvermögens für mehrere Räume gleichzeitig ermöglicht. Der wasserfördernde Pelletofen bietet einen Mehrwert, da er mittels Rohrleitungssystem an den Wasserverteilkreis oder auch an die vorhandene Zentralheizung angeschlossen werden kann. Die Effizienz wird auf diese Weise nochmals gesteigert, da sich die Verbrennungswärme des Pelletofens zusätzlich zur Warmwasserbereitung nutzen lässt.