Schimmel im Bad vermeiden und entfernen

Schimmelpilze lieben es warm und feucht. Damit sie es sich in unserem Badezimmer erst gar nicht gemütlich machen, sollten wir also alles daransetzen, dass sie sich im Bad nicht wohlfühlen, sprich: Lüften, was das Zeug hält! Intensives Lüften ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Feuchtigkeit und somit auch gegen die Schimmelbildung im Badezimmer. Am besten bleibt das Fenster schon beim Duschen oder Baden gekippt, damit sich ein Großteil des entstehenden Wasserdampfes erst gar nicht an Wänden und in Fugen niederlässt, sondern gleich nach draußen abzieht. Nach der Dusche oder dem Bad wird das Fenster komplett geöffnet und der Raum mindestens zehn Minuten lang ordentlich durchgelüftet. Experten empfehlen, das Badezimmer auch anschließend im Laufe des Tages immer wieder mal mit weit geöffnetem Fenster zu lüften, damit sich die Feuchtigkeit, die zum Beispiel von trocknenden Handtüchern abgegeben wird, nicht an den Wänden festsetzt.