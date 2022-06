Die perfekte Symbiose

Neben dem eben gesehenen Bad gibt es im Haus noch ein Gäste-WC, eine Sauna mit kleinem Badbereich im Keller und dieses Duschbad im Obergeschoss, das vor allem mit seiner modernen XXL-Dusche zu überzeugen weiß. Bei so vielen Möglichkeiten gehört der Streit ums Badezimmer in dieser Familie ganz bestimmt längst der Vergangenheit an.