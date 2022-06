Schöne Ideen für ein einzigartiges Wohnzimmer

Trennwände sorgen nicht nur für ein Mindestmaß an Privatsphäre, sondern lassen sich auch beim modernen Einrichten des Wohnzimmers hervorragend nutzen, um die Linien eines Raumes bewusst zu unterbrechen und ein Zimmer vollkommen neu zu gestalten. In Bezug auf das individuelle Design der Trennwände sind euch keinerlei Grenzen gesetzt. Hierbei ist vor allem euer persönlicher Geschmack, selbstverständlich jedoch auch der Rest der Ausstattung ausschlaggebend. Vor allem in großen Räumen, wo die Trennwände erfahrungsgemäß vergleichsweise häufig zum Einsatz kommen, haben sich in der Vergangenheit vor allem helle Farben mit ansprechenden Mustern bewährt. Je nach Raumschnitt und Größe könnt ihr beispielsweise auch mehrere Wände nutzen, um einen Arbeitsbereich oder eine Spielecke vom Rest des Zimmers auch in optischer Hinsicht abzutrennen.