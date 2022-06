In diesem Haus spielt Holz die Hauptrolle

Die Architektur des Hauses spricht eine sehr moderne Sprache. Der Baukörper punktet mit klaren Linien und einer kubischen Silhouette. Was die Farbgebung und Materialität angeht, bekommt er eine individuelle Note durch die Kombination von weißem Putz, schwarzen Akzenten und einer hochwertigen Holzverkleidung, welche dem stylishen Bau Wärme und Natürlichkeit verleiht. Das Garagentor hebt sich in einem dunkleren Holzton zusätzlich von der Fassade ab. Zur Straße hin präsentiert sich das Gebäude geschlossen und introvertiert. Lediglich einige kleine Fenster im Obergeschoss und an der Seite durchbrechen die Fassade, welche keinerlei Einblicke in den Innenraum zulässt.