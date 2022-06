Moderne Luxusvilla im Designrausch

Die Villa verfügt nicht nur über das bereits gezeigte Wohnzimmer mit Kamin, sondern auch noch über diesen TV-Raum, der mit kuscheligen Sitzmöbeln zu gemütlichen Serienabenden einlädt. Die große Fensterfront flutet das Zimmer mit natürlichem Licht und eignet sich somit auch wunderbar, um sich an entspannten Nachmittagen mit einem guten Buch zurückzuziehen. Die Farbgestaltung orientiert sich wie im restlichen Haus an neutralen, dezenten Tönen, wobei die Sessel, Kissen und eine Stehlampe in warmem Senfgelb beziehungsweise Türkis als stilvolle und fröhliche Farbkleckse dienen.