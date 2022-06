Wichtige Strömungen der Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts

Entstanden in den späten 1970er Jahren ist der Strukturelle Expressionismus (auch Spätmoderne oder High-Tech- Architektur genannt) eine direkte Reaktion auf den Beginn des technologischen Zeitalters.

Nachdem der Zweite Weltkrieg seit über 25 Jahren beendet war, man die ersten Mondlandungen hinter sich gebracht hatte, entstand in Folge der überbordenden Produktionsaufträge in Fabriken erstmalig wieder ein Überschuss an Materialien. Und nachdem die politische Welt sich endlich wieder beruhigt hatte, begann man nun im buchstäblichen Sinne aufzubauen sowie Formen und Gestalten zu erforschen, die zuvor noch nie ein Mensch gesehen hatte. Stahl und Glas waren die dominierenden Materialien dieser Epoche und die offene Demonstration der Tragstrukturen eines Gebäudes gilt hier als absolut charakteristisch.