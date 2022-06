Design-Trend: La vie Bohème im Schlafzimmer

Kunst ist in allen Ecken eines Bohamian Schlafzimmers zum Greifen nah. Außergewöhnliche Dekorationsobjekte, die auf dem Flohmarkt aufgetrieben wurden, passen ebenso in die Bohamian Wohnung, wie Selbstgemachtes. Ausgefallene Bilderrahmen, üppige Kerzenhalter und prächtige Blumenvasen – sie alle machen aus einem bunten, folkloristisch eingerichteten Schlafzimmer erst einen Wohnraum im Stil der Bohème. Kunst gehört dabei natürlich auch an die Wand – sei es in Form vieler oder großer ausdrucksstarker Bilder oder direkt farbiger, ausgefallener Muster. Die Bohème wohnte oft in ärmlichen Wohnverhältnissen. Daher gehört ein wenig Shabby-Chic in jedes Bohamian Schlafzimmer. Dieser Aspekt lässt sich mit künstlerischer Gestaltung verbinden, wenn zum Beispiel eine Streichputzwand in Shabby-Beige mit üppigen orientalischen Ornamenten oder riesigen romantischen Blumen-Mustern bemalt wird. Wem das freie Malen nicht so liegt, kann hierfür einfach Schablonen verwenden und mit ihnen frei die Wand gestalten. Auswechselbar dagegen sind große Acryl-Bilder. Auf großen Leinwänden kann man sich so richtig austoben und der eigenen Phantasie freien Lauf lassen. Spätestens, wenn das eigene Kunstwerk einem nicht mehr gefällt, tauscht man es einfach ganz im Sinne der Kreativität wieder aus.